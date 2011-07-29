-MISIR'DA YİNE TANSİYON YÜKSEK KAHİRE (A.A) - 29.07.2011 - Mısır'da, birçok siyasi grup ve hareketin çağrısı üzerine binlerce muhalif, ünlü Tahrir Meydanı'nda gösteri yapıyor. Müslüman Kardeşler Örgütü ve Selefi gruplar tarafından daha önce "İstikrar Cuması" veya "Kimlik ve İstikrar" olarak duyurulan gösterilerin adı, Tahrir Meydanı'nda "Halkın iradesi ve safların birleştirilmesi" olarak değiştirildi. Alanda daha önceden kamp kuran sol, laik ve liberal protestocuların, çadırlarından çıkmamayı tercih ettikleri gözleniyor. Tahrir Meydanı'nda çeşitli siyasi gruplar kendi taleplerini dile getiriyor. Selefiler ve Müslüman Kardeşler, Yüksek Askeri Konsey'e destek veren sloganlar atıp bildiriler dağıtırken, bazı radikal gruplar "Ne laiklik ne liberalizm. Şeriat istiyoruz" şeklinde sloganlar attılar. Selefiler, önce kendi imamları Muhammed Hasan'a meydanda vaaz verdirmek istediler, fakat sol grupların tepkisini dikkate alarak bu isteklerinden vazgeçtiler. Meydandakilere cuma namazını kıldıran Şeyh Mazhar Şahin, vaazında birlik çağrısı yaparak, "Birlik olup öyle halka dönün" dedi. İslami liderlerden Saffet Hicazi, meydanda yaptığı konuşmada, ordu ile halkın birlik olduğunu söyledi. Müslüman Kardeşler ile Selefi grupların ağırlıklarını hissettirdiği meydanda, bazı sol ve laik gruplar da ordu karşıtı sloganlar atarak pankartlar açtılar. Mısır'da cuma gösterilerinin akşam saatlerinde son bulması bekleniyor, ancak meydanda bu ayın başından beri kamp kurarak gösteri yapan grupların dağılıp dağılmayacakları bilinmiyor.