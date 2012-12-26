Mısır Seçim Komisyonu resmen açıkladı; yeni anayasa onaylandı

Cumhurbaşkanı Mursi’ye ‘Yeni Firavun’ suçlaması getirilmesine yol açan yeni anayasa halktan ‘evet’ oyu aldı.

Mısır'da protestolara neden olan yeni anayasa onaylandı.

Seçim komisyonu, anayasanın halkın 63,8'inin ‘evet’ oyuyla kabul edildiğini açıklarken, ‘hayır’ diyenlerin oranı ise yüzde 36’da kaldı.

İki turdan oluşan referanduma katılımın yüzde 32 (Seçmen sayısı yaklaşık 52 milyon) olduğunu açıklayan Mısır Seçim Kurulu Başkanı ve Kahire Temyiz Mahkemesi Başkanı Semir Ahmed Maati, usülsüzlük yapıldığı yönündeki tüm itirazları incelediklerini, yaptıkları araştırmalar sonucu bu iddiaların asılsız çıktığını söyledi.

Anayasanın onaylanmasının ardından Mısır'da 3 ay içerisinde seçimlerin düzenlenmesi bekleniyor.

Yeni anayasanın Cumhurbaşkanı Mursi’ye sınırsız yetkiler tanıdığı iddiasıyla ülkede protesto gösterileri yaşanmıştı.