Mısır'da yeni anayasa hazırlıkları

Mısır'da yeni anayasa komisyonu çalışmalarına başlıyor. Komisyon üyelerinin bir ay içinde anayasa üzerinde yapılacak değişikliklerle ilgili çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Mısır'da geçici cumhurbaşkanı Adli Mansur'un görevlendirdiği komisyon dört profesör ve altı hakimden oluşuyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre komisyon dün itibariyle çalışmalarına başladı.

Adli Mansur'un, ülkede ordunun yönetime el koymasının ardından açıkladığı 33 maddelik geçiş dönemi anayasasının 28'inci maddesi "Geçiş dönemi anayasasının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde anayasayı değiştirmek için uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmasını" öngörüyordu.

Uzmanlardan oluşan komisyonun 30 günlük çalışma süresinin ardından, anayasa değişiklikleriyle ilgili teklifler toplumun farklı gruplarının temsilcilerinden oluşan 50 kişilik daha büyük bir komisyon tarafından değerlendirilecek. İki aylık bu süreçten sonra ise anayasa teklifinin son hali cumhurbaşkanına sunulacak. Mansur'un bu noktada yeni anayasayı halk oylamasına sunmak için 30 günlük süresi bulunuyor.

Başbakandan uzlaşma çağrısı

Bu süreçte geçiş dönemi başbakanı Hazım El Beblavi taraflara uzlaşma çağrısı yaptı. Devlet televizyonuna verdiği demeçte "Mısır dünya için düşündüğümüzden çok daha önemli ve çok daha iyisini hak ediyor" diyen Beblavi haftalardır süren protestoların ardından sokaklarda yeniden güvenliğin sağlanması gerektiğine işaret etti.

Müslüman Kardeşler Beblavi'nin görüşme teklifini reddetti. Müslüman Kardeşler'in sözcüsü Cihad El Haddat "Namlular darbe karşıtlarına çevrilmiş olduğu sürece bir diyalog mümkün değil" şeklinde konuştu.

Müslüman Kardeşler kurulan geçici hükümette yer almıyor. Mursi'nin devrilmesinin ardından Mursi destekçileri ve karşıtları arasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık yüz kişi hayatını kaybetti.