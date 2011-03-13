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Dünya

MISIR'DA YASAKLAR KALKIYOR KAHİRE (A.A)

13 Mart 2011 13:19

-MISIR'DA YASAKLAR KALKIYOR KAHİRE (A.A) - 13.03.2011 - Mısır'da 19 Martta yapılması planlanan anayasa değişikliğiyle ilgili referandumdan sonra siyasi parti kurulmasıyla ilgili yasakların kaldırılacağı bildirildi. Adının verilmesini istemeyen bir askeri yetkili, resmi ajans Mena'ya yaptığı açıklamada, partiler kanununun referandumun hemen ardından değiştirileceğini, bu sayede başta Müslüman Kardeşler olmak üzere siyasi partilerin tamamı için yasakların kaldırılmış olacağını kaydetti. Müslüman Kardeşler, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılmasından sonra siyasi parti kuracağını duyurmuştu.

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