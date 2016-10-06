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Dünya

Mısır'da üniversiteye girişlerde bekaret testi isteyen milletvekiline yargılama talebi

Kadın örgütleri milletvekili Elhamy Agina'nın dokunulmazlığını kaldırılmasını talep etti

06 Ekim 2016 21:28

Mısır'da kadın örgütleri, kadınların üniversiteye girmek için bekaret testi vermesi gerektiğini savunan milletvekili Elhamy Agina'nın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. 

Mısır Kadın Hakları Merkezi, tarafından yapılan açıklamada, üniversiteye girişte kadın öğrencilere 'bekaret testi' uygulanması önerisinin kadına yönelik şiddeti teşvik olduğunun altı çizilirken, söz konusu önerinin, Mısır Anayasası ve uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınmış özel hayatın mahremiyetine yönelik açık bir taciz olduğu belirtildi.

İlerihaber'den Murat Büyükyılmaz'ın haberine göre, Mısır Kadın Hakları Merkezi, Mısır Anayasası'nın 11. maddesinde yer alan "...devlet, kadınları, şiddetin her türüne karşı korur..." ifadesini hatırlatarak, söz konusu öneriyi yapan milletvekilinin yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Mısırlı milletvekili Illhamy Agina gayrimeşru evliliğin önüne geçmek için kızların üniversiteye girmeden önce bekaret testinden geçmeleri gerektiğini savunmuştu.

 

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