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Mısır'da tutuklu Al Jazeera çalışanları serbest bırakıldı

Gazeteciler, 'Yalan haber yaymak ve ulusal güvenliği tehdit etmek' suçlamasıyla 411 gündür tutuklu olarak yargılanıyordu

12 Şubat 2015 16:43

Al Jazeera'nın 411 gündür tutuklu bulunan iki çalışanı, mahkemede kefaletle serbest bırakıldı. Daha önce hapisteki Peter Greste'in serbest bırakılmasından sonra Baher Muhammed ve Muhammed Fehmi mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere, kefalet ile serbest bırakıldı.

'Yalan haber yaymak ve ulusal güvenliği tehdit etmek' suçlamasıyla 411 gündür tutuklu olarak yargılanan iki gazeteciden Muhammed Fehmi 33 bin dolar kefalet ile serberst bırakılırken, Baher Muhammed'in kefalet ödemesine gerek duyulmadı. 

Kararla ilgili Al Jazeera’dan yapılan açıklamada, “Kefaletle serbest bırakma kararı doğru yolda atılmış küçük bir adımdır. Bu adım Baher ve Muhammed’e 411 gündür ayrı olduğu aileleriyle  vakit geçirme fırsatı verecek. Ancak hedef, mahkemenin doğru kararı vererek bu gülünç davayı tamamen düşürmesidir” ifadeleri kullanıldı.

 

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