Mısır'da Tahrir Meydanı karıştı

Mısır'da, Şubat 2011'de devrik lider Hüsnü Mübarek karşıtı göstericilerin üzerine atlı ve develi çeteleri göndererek birçok kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan yetkililerin hafta içi beraat etmesini protesto eden çok sayıda gösterici, Kahire'de bir araya geldi.

Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericiler, Yüksek Yargı Kurumu Başsavcılığı Merkezi'ne doğru yürüyerek, “deve savaşı” davasında beraat edenlerin yeniden yargılanmasını istedi.

Münire Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammed Şevki, öğle saatlerinde hastaneye yaralı bir protestocunun getirildiğini söyledi. 22 yaşındaki Muhammed Attiya’nın taşların isabet etmesinin ardından yaralandığı öğrenildi.

Mursi başsavcıyı görevden aldı

Mahkemenin beraat kararının ardından Cumhurbaşkanı Mursi'nin Başsavcı Abdulmecid Mahmud'u görevinden alması ülkede tansiyonu arttırdı. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi olmadığını öne sürerek görevini bırakmayı reddeden Mahmud'a ülkenin önde gelen hakimlerinden destek geldi. Uzmanlar anlaşmazlığın İslamcılarla, yargı erki arasındaki güç mücadelesini gözler önüne serdiğini kaydediyor.

Mısır Mahkemesi hafta içinde Şubat 2011'de devrik lider Hüsnü Mübarek karşıtı göstericilerin üzerine atlı ve develi çeteleri göndererek birçok kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan Mısırlı yetkililerin yargılandığı davada, sanıklar hakkında beraat kararı vermişti.