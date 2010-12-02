-MISIR'DA STADYUM DUVARI ÇÖKTÜ: 5 ÖLÜ, 20 YARALI KAHİRE (A.A) - 02.12.2010 - Mısır'ın başkent Kahire'ye 40 kilometre uzaklıktaki Hilvan kentindeki bir stadyumun duvarının bir amatör maç sırasında çökmesi sonucu 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Mısır'dan yayın yapan özel El Mehver kanalının haberine göre, Hilvan stadyumunun duvarı, iki amatör takım arasında oynanan futbol karşılaşması esnasında çöktü. Olayda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybettiği, çoğu ağır olmak üzere 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldığı ifade edilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.