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Dünya

Mısır'da Sisi'ye karşı ayaklanma çağrısı yapıldı

Mısır'da Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının birinci yıldönümü öncesinde, bazı kentlerde darbe karşıtı gösteriler düzenlendi

01 Temmuz 2014 23:53

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının birinci yılı öncesinde düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Sisi'ye karşı ayaklanma çağrısı yapıldı.

Başkent Kahire'deki gösterilerde eylemciler, "darbenin mimarı" Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhine sloganlar attı. Görevinden uzaklaştırılan cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Mursi'nin görevine geri dönmesini talep etti.

Eylemde ayrıca darbenin yıl dönümü 3 Temmuz'da, Sisi'ye karşı ayaklanma çağrısı yapıldı, "Halk, rejimin düşmesini istiyor" yazılı pankartlar taşındı.

İskenderiye, Eş-Şarkiyye, Dimyat, Kefer eş-Şeyh, Ed-Dekahliye, Süveyş ve Beni Süveyf kentlerde de darbe karşıtı eylemler yapıldı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordu yönetime el koymuş, seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevinden uzaklaştırılmıştı.

 

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