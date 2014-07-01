Mısır'da Sisi'ye karşı ayaklanma çağrısı yapıldı

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle görevinden uzaklaştırılmasının birinci yılı öncesinde düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Sisi'ye karşı ayaklanma çağrısı yapıldı.

Başkent Kahire'deki gösterilerde eylemciler, "darbenin mimarı" Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhine sloganlar attı. Görevinden uzaklaştırılan cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Mursi'nin görevine geri dönmesini talep etti.

Eylemde ayrıca darbenin yıl dönümü 3 Temmuz'da, Sisi'ye karşı ayaklanma çağrısı yapıldı, "Halk, rejimin düşmesini istiyor" yazılı pankartlar taşındı.

İskenderiye, Eş-Şarkiyye, Dimyat, Kefer eş-Şeyh, Ed-Dekahliye, Süveyş ve Beni Süveyf kentlerde de darbe karşıtı eylemler yapıldı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordu yönetime el koymuş, seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi görevinden uzaklaştırılmıştı.