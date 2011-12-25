-Mısır'da seçimlerin resmi sonuçları açıklandı KAHİRE (A.A) - 25.12.2011 - Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejimin ardından yapılan ilk özgür ve demokratik seçimlerin ikinci aşamasının resmi sonuçları açıklandı. Müslüman Kardeşler tarafından kurulan Hürriyet ve Adalet Partisi seçimlerin ikinci aşamasından da birinci olarak çıkarken, seçimlerin ilk aşamasında aldığı oy oranını korudu. Seçimlerin birinci aşamasından sürpriz şekilde ikinci çıkan Selefi Nur Partisi, ikinci aşamada oy oranını 4 puan artırarak ikincilikteki yerini korudu. Birinci aşamada aldığı yüzde 14 oy oranı ile üçüncü olan Hristiyan işadamı Necip Saviris'in liderliğindeki Hür Mısır İttifakı ise ikinci bölgeden yüzde 7 oranında oy aldı. Hür Mısır İttifakı ikinci aşama sonucunda dördüncü sıraya gerilese de ilk aşamada aldığı oylar ile üçüncülükteki yerini muhafaza etti. Mısır'ın en eski partisi Vefd'in seçimin ikinci aşamasında üçüncü olmasına rağmen, ilk aşamada aldığı sonuçtan dolayı dördüncü sırada olduğu kaydedildi. Mısır seçimlerinin ikinci aşamasında kayıtlı 17 milyon 978 bin 399 seçmenden, 11 milyon 863 bin 33'ü oy kullanırken, seçimlere katılım oranı yüzde 65,98 olarak açıklandı. Seçimlerde kullanılan 11 milyon 173 bin 818 oy geçerli, 689 bin 215 oy ise geçersiz sayıldı. Seçimlerin birincisi Hürriyet ve Adalet Partisi, bu aşamada 4 milyon 58 bin 498 oy alarak yüzde 36.3 oy oranıyla 94 sandalye kazandı. Hürriyet ve Adalet Partisi seçimlerin ilk iki aşamasında toplam 174 sandalye kazandı. Selefi Nur Partisi ise ikinci aşamasında aldığı 3 milyon 216 bin 430 oy ile yüzde 28.8'lik oy oranına ulaştı ve 28 adayını parlamentoya göndermeyi garantiledi. İlk aşamada aldığı yüzde 24 oy oranını 4 puan arttırarak 28'e çıkaran Selefi Nur Partisi, iki aşamada kazandığı oylarla toplam milletvekilliği sayısını 75'e çıkardı. Seçimin ikinci aşamasında Hür Mısır İttifakı ise 785 bin 84 oy olarak yüzde 7 oy oranı ile 8 milletvekilliği kazandı. Hür Mısır İttifakı'nın iki aşamada kazandığı toplam milletvekili sayısı 32 olarak gerçekleşti. Dördüncü sıradaki Vefd Partisi iki aşamadan sadece 26 sandalye kazanabildi. Seçimlerin ikinci aşamasında sandıklardan Sosyalist Özgürlük Partisi'ne hiç oy çıkmadı. Mısır'da seçimler üç aşamalı yapılıyor ve Halk Meclisi'nin 508 üyesinden 498'i seçim ile belirleniyor. Seçim yasasına göre 498 üyenin üçte birini bağımsız kotası oluşturuyor.