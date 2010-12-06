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Dünya

MISIR'DA SEÇİMLERİN 2. TURU OLAYLI GEÇTİ KAHİRE (A.A)

06 Aralık 2010 09:42

-MISIR'DA SEÇİMLERİN 2. TURU OLAYLI GEÇTİ KAHİRE (A.A)- 06.12.2010 - Mısır'da dün yapılan genel seçimlerin ikinci turunda, ülkenin çeşitli kentlerinde çıkan olaylarda toplam 9 kişi yaralandı, polis olaylara karıştığı belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.  Mısır basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Sina'da iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi (NDP) ile bağımsız adayın taraftarları arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi ağır yaralandı. Yaralıların, bölgedeki hastanelere kaldırıldığı bildirilirken güvenlik güçlerinin, bölgeye takviye ekipler sevk ettiği belirtildi.  Dahaliye bölgesinde ise halk seçimlerde NDP adayları lehine hile yapıldığını iddia ederek seçim merkezini bastı, çıkan olaylarda 2 kişi yaralandı. Kana bölgesinde de NDP'nin kadın kolları temsilciliği, kimliği belirsiz kişilerce basıldı. Olayın ardından NDP ile bağımsız adayın destekçileri arasında çıkan çatışmaya bölgedeki aşiretlerin de katılması sonucu 3 kişi yaralandı. Polisin olaylar ile ilgisi olduğu tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. 

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