-Mısır'da seçimler Kasım ve Ocak'ta yapılacak KAHİRE (A.A) - 18.09.2011 - Mısır'da parlamento seçimlerinin kasım ve ocak aylarında yapılacağı bildirildi. El Arabiya televizyonunun haberinde, Mısır Yüksek Seçim Kurulu başkanının, parlamentonun alt kanadı olan Halk Meclisi için seçimlerin 21 Kasım'da yapılacağını açıkladığı bildirildi. Haberde, parlamentonun üst kanadını teşkil eden Danışma Konseyi için seçimlerin ise 22 Ocak tarihinde yapılacağının açıklandığı belirtildi. Mısırlı bir askeri yetkili, tarihlerin önümüzdeki günlerde duyurulacağını kaydetti. Mısır'daki parlamento seçimleri, Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidardan sonra devrilmesinden bu yana ülkede yapılacak ilk seçimler olma özelliğini taşıyor.