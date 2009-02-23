Mısırda rekolte kaybı endişe yarattı

Türkiye'nin mısır ihtiyacının üçte birinin karşılandığı Çukurova ve Amik Ovası yöresinde, 2009 yılı rekoltesinde yüzde 25 civarında düşüş beklendiği bildirildi.



Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Ercan, insanlığın en önemli geçim kaynaklarından biri olan mısırda üreticinin, ekim sezonuna sıkıntılı başladığını söyledi.



Girdi maliyetlerinin artmasıyla birlikte üreticinin mısırdan uzaklaştığını belirten Ercan, Türkiye'nin yıllık ihtiyacının 4 milyon ton civarında olduğunu ifade etti.



Ercan, bu yıl rekoltede, girdi fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan sorun nedeniyle yüzde 25 civarında kayıp yaşanmasının beklendiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin mısır ihtiyacının yaklaşık 1 milyon 200 bin tonu, Çukurova ve Amik ovaları yöresinden elde ediliyor. Ancak, bölgemizdeki üreticiler, gübreye çok ihtiyaç duyan mısırın geçen yıl para etmemesi ve çiftçiler tarafından stok imkanının kısıtlı olması nedeniyle, bu yıl yüzünü buğdaya çevirdi. Bu nedenle mısırın önemli bir merkezi konumunda olan sorumluluk alanında hüsran yaşanacak. Yani ülkemizin her yıl ihtiyaç duyduğu 4 milyon tonluk mısır üretimi, bu yıl 3 milyon tona kadar gerileyecek. Bu endişe verici bir durum."



Rekoltenin düşmesi halinde ihtiyaç duyulan mısırın büyük olasılıkla ithalatla karşılanacağını tahmin ettiklerini anlatan Ercan, "Mısır ürününden soğutulan çiftçimizin cebine girecek para, dış kaynaklara yönelecek" dedi.



Sıkıntıların aşılması noktasında zaman kaybetmeden üreticilerin mısır ekimini teşvik edecek önlemler alınması gerektiğini anlatan Ercan, şöyle konuştu:



"Bu kapsamda ilk yapılması gereken şey, mısır üretiminin yeniden canlanması için ton başına verilen 50 TL'lik destek priminin 70 TL'ye çıkarılması gerekir. Aksi, halde çiftçi, tekrar mısırla ilgilenmeyecek ve mısır üretiminde de pamuktaki gibi dışa bağımlı hale geleceğiz."



Buğday üretimi



Ercan, mısır yerine buğday ekmeye yönelen üreticilerden önemli bir kısmının da sertifikalı tohum kullanmadığını ileri sürdü.



Sertifikasız tohum nedeniyle buğdayda da rekolte kalite kaybı olacağını savunan Ercan, şöyle konuştu:



"Sertifikalı tohum kullanıldığında buğday dekar başına 600 kilogram gibi bir ürün verir. Ancak sertifikasız, geçen yılki buğdaydan elde edilen tohumlarla yapılan ekimde ise 450 kilogram gibi bir hasat elde edilecek. Bu da gösteriyor ki, mısırda yaşadığımız sorun, beraberinde başka ürünlerin üretimini de sıkıntıya sokacak. Sıkıntı yaşanmaması için artık çiftçilere rasyonel ve kalıcı destekler şart."



Ercan, Türkiye'nin, ekonomik durgunluktan en az etkilenmesi için tarım ve tarıma dayalı sanayiyi güçlendirmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ne olursa olsun, insanlık, gıda ihtiyaçlarından vazgeçemez. Bu nedenle şu süreçte tarım sektöründeki sıkıntıları iyi tahlil edip kalıcı önlemler alınmalı. Aksi takdirde krizden etkilenme oranımız artabilir, işsiz insanlarımıza yenileri eklenebilir."

