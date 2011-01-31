-MISIR'DA PROTESTOCULAR AYRILMAMAYA YEMİNLİ ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığı Mısır'da, polise tekrar sokaklara dönmesi talimatı verilirken, sokağa çıkma yasağı da genişletildi. Hükümet karşıtı göstericiler, Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanından gece bile ayrılmayıp burada kamp kurdular. Göstericiler bugün için genel grev çağrısında bulundular. Mübarek'in 30 yıllık yönetimine karşı gösteriler yedinci gününe girerken, protestocular yarın için de "milyonların protestosu" eylemi için çağrı yaptılar. Protestocular Mübarek gitmeden meydanlardan ayrılmama yemini ederken, Cumhurbaşkanı dün akşam hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ahmet Şefik'e siyasi partilerle diyalog içinde anayasa ve yasama reformları yapma talimatı verdi. Bunun yanı sıra Mübarek, işsizliği azaltmak için ekonomik önlemler alınmasını istedi. Günlerdir eylem yapan protestocular, Mübarek'in Ömer Süleyman'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapmasını, ayrıca yeni bir başbakan atamasını reddediyor. Ülkede tüm işaretlerin, protestocuların yalnızca Mübarek'in gitmesi halinde yatışacağını gösterdiği belirtiliyor. Protestocular ordunun da "Mübarek ile Mısır arasında tercih yapması" gerektiğini kaydediyorlar. Gösteriler yedinci gününe girerken protestocuların evlerine dönmeyi reddetmesi, ordununsa göstericilerin üzerine gitmemesiyle bir "pata" durumunun ortaya çıktığı ifade ediliyor. Dün akşam Tahrir Meydanında protestoculara hitap eden muhalif lider Muhammed El Baradei, vatandaşlara "değişimin yakında geldiği" müjdesini verdi. Mısırlılar İskenderiye, Mensure, Demanhur ve Suveyş kentlerinde de sokaklara döküldüler. Polisin dün ortalıkta görünmemesi protestolarda kayıplara yol açmazken, yağma olayları devam etti. İçişleri Bakanı bunun üzerine dün polisin sokağa geri döneceğini açıkladı. Protestolar ülke ekonomisine de zarar vermeye devam ediyor. İşyerlerinin kapanmasının yanı sıra birçok ülke vatandaşlarına, turizmin ekonomi için hayati bir sektör olduğu Mısır'a gitmemesini tavsiye etti. Turizm, Mısır'ın gayri safi milli hasılasının yüzde 5 ile 6'sını oluşturuyor. Bu arada Japon firması Nissan, Mısır'daki fabrikasında üretimi bir haftalığına durdurdu.