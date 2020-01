Mısır'da Port Said davasında 21 kişiye idam kararı çıktı

Mısır'da Port Said Ceza Mahkemesi, Port Said davasıyla ilgili nihai kararını açıklayarak, 21 kişiye idam, 5 kişiye de müebbet hapis cezası verdi.

Port Said Stadı'nda geçen yıl bir maçtan sonra çıkan olaylarda 74 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından açılan 72 sanıklı davayı gören Port Said mahkemesi, 21 kişinin idamına ve 5 kişinin müebbet hapsine, aralarında Port Said Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 10 kişinin 15'er yıl, 6 kişinin 10'ar yıl, 2 kişinin de 5'er yıl mahkumiyetine karar verirken, bir kişiye de 1 yıl hapis cezası kararı verildiğini bildirdi. Mahkeme 28 kişinin de beraatına karar verdi.

Güvenlik nedeniyle Kahire'de bulunan Polis Akademisi'nde görülen davada mahkeme, 21 idam cezasının, mahkumların asılarak gerçekleştirilmesine hükmetti. Güvenlik nedeniyle mahkeme ve çevresinde yaklaşık 3 bin polis ve asker görev yaptı. Eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in davası da Polis Akademisi'nde görülmüştü.

El-Ehli Spor Kulübü'nün avukatları karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Mahkemenin, 21 kişinin idamına karar vermesinin ardından gerilimin yükselmesi ihtimaline karşı güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtildi.

İdam kararı nedeniyle ülkede çıkabilecek gerginliğin önüne geçilmesi için asker ve polis, gösterilerin yoğun olarak gerçekleştiği şehirlerde denetimi arttırdı. Özellikle Port Said ve İsmailiye kentlerinde, asker ve polisin zırhlı araçlarla yoğun güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

Port Said Stadı'nda geçen yıl, Port Said futbol takımı El-Mısri ile Kahire'nin takımı el- Ehli arasında oynanan maçtan sonra çıkan olaylarda 74 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Açılan davada mahkemenin 26 Ocak'ta 21 idam kararını açıklamasının ardından çıkan olaylarda da 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 400 kişi yaralanmıştı. Mahkeme ayrıca nihai kararını vermeden önce 21 idam cezası verdiği dava dosyasını Mısır Başmüftülüğü'ne göndermişti. Başmüftülük, söz konusu davayla ilgili görüşünü 9 Mart'ta açıklayacağını bildirmişti.

Son 4 günden beri Port Said'de sivil itaatsizlik eylemleri düzenleniyor ve şiddetli çatışmalar yaşanıyor.