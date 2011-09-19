T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da piramitlere elektronik bilet uygulaması  KAHİRE (A.A)

19 Eylül 2011 06:16

-Mısır'da piramitlere elektronik bilet uygulaması  KAHİRE (A.A) - 19.09.2011 - Dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen ve Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Giza piramitlerine girişin artık elektronik biletle yapılacağı bildirildi.  Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin haberine göre, yetkililer, Giza piramitlerine girişlerde elektronik bilet uygulamasına geçildiğini açıkladı.  Yetkililer, piramitleri ziyareti kolaylaştıracak elektronik biletlerin üzerine piramit resimlerinin basılacağını belirterek, turistlerin söz konusu biletleri hatıra olarak saklayabileceklerini ifade etti.  Mısır'da bulunan Giza ve Sakkara piramitlerine daha önce normal biletle girilebiliyordu.   Mısır Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2010 yılında Mısır'a gelen 13 milyon turistin büyük bölümü piramitleri ziyaret etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24