-Mısır'da piramitlere elektronik bilet uygulaması KAHİRE (A.A) - 19.09.2011 - Dünyanın 7 harikasından biri kabul edilen ve Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında bulunan, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Giza piramitlerine girişin artık elektronik biletle yapılacağı bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin haberine göre, yetkililer, Giza piramitlerine girişlerde elektronik bilet uygulamasına geçildiğini açıkladı. Yetkililer, piramitleri ziyareti kolaylaştıracak elektronik biletlerin üzerine piramit resimlerinin basılacağını belirterek, turistlerin söz konusu biletleri hatıra olarak saklayabileceklerini ifade etti. Mısır'da bulunan Giza ve Sakkara piramitlerine daha önce normal biletle girilebiliyordu. Mısır Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2010 yılında Mısır'a gelen 13 milyon turistin büyük bölümü piramitleri ziyaret etti.