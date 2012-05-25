T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da oyların yarısı sayıldı

Mısır'da iki gün süren cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan geçerli oyların yarısı sayıldı

25 Mayıs 2012 13:50

Hürriyet ve Adalet Partisi adayı Muhammed Mursi birinciliğini korurken eski rejimin son başbakanı Ahmet Şefik de ikinci sıraya yerleşti.

Bağımsız aday Abdülmuneym Ebu'l-Futuh'la Nasırcı Kerame Partisi'nin adayı Hamdin Sabbahi üçüncü sırada başa baş yarışıyor.

Mübarek'in devrilmesinden 15 ay sonra Çarşamba günü başlayan seçimlerde seçmenler oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturmuş ve oy kullanma işlemi genel olarak olaysız geçmişti.

Şubat 2011'de yönetimi devralan askeri konsey adil bir oylama ve sivil idare vaadinde bulunmuştu.

ABD, Mısır halkının yanında oldukları ve demokratik seçimle işbaşına gelecek liderle çalışmayı büyük bir istekle beklediklerini duyurdu.

50 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimlerde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Seçim, laiklerle İslamcıları, devrimcilerle Mübarek yanlılarını karşı karşıya getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 13 adaydan 5'i siyasi partilerce desteklenirken, 8'i bağımsız olarak seçime katılıyor.

Yerel medya, seçimlere katılımın ikinci gün daha fazla olduğunu duyurdu.

Sonuçların en erken Salı günü açıklanacağı belirtiliyor.

Seçimlerin birinci turunda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi aşamaması durumunda, en çok oyu alan iki kişi arasında 16 ve 17 Haziran'da ikinci tur seçimler yapılacak.

(BBC Türkçe)

ETİKETLER

mısır seçimmübarekortadoğu

İlgili Haberler

Mısırlı kadınların seçime inancı yok

Mısır'da Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesinin üzerinden 15 ay geçtikten sonra düzenlenen ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadın seçmenin yaklaşımı, Independent gazetesinde yer buluyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24