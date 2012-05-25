Mısır'da oyların yarısı sayıldı

Hürriyet ve Adalet Partisi adayı Muhammed Mursi birinciliğini korurken eski rejimin son başbakanı Ahmet Şefik de ikinci sıraya yerleşti.

Bağımsız aday Abdülmuneym Ebu'l-Futuh'la Nasırcı Kerame Partisi'nin adayı Hamdin Sabbahi üçüncü sırada başa baş yarışıyor.

Mübarek'in devrilmesinden 15 ay sonra Çarşamba günü başlayan seçimlerde seçmenler oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturmuş ve oy kullanma işlemi genel olarak olaysız geçmişti.

Şubat 2011'de yönetimi devralan askeri konsey adil bir oylama ve sivil idare vaadinde bulunmuştu.

ABD, Mısır halkının yanında oldukları ve demokratik seçimle işbaşına gelecek liderle çalışmayı büyük bir istekle beklediklerini duyurdu.

50 milyon seçmenin oy kullanmasının beklendiği seçimlerde sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Seçim, laiklerle İslamcıları, devrimcilerle Mübarek yanlılarını karşı karşıya getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı için yarışan 13 adaydan 5'i siyasi partilerce desteklenirken, 8'i bağımsız olarak seçime katılıyor.

Yerel medya, seçimlere katılımın ikinci gün daha fazla olduğunu duyurdu.

Sonuçların en erken Salı günü açıklanacağı belirtiliyor.

Seçimlerin birinci turunda adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi aşamaması durumunda, en çok oyu alan iki kişi arasında 16 ve 17 Haziran'da ikinci tur seçimler yapılacak.

(BBC Türkçe)