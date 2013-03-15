Mısırlılar orduyu göreve çağırdı

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın kabrinin de bulunduğu başkent Kahire'deki Nasr Caddesi'nde toplanan protestocular, Mısır ordusu lehine sloganlar atarak, ordudan ülke siyasetinde etkili olmasını talep etti.

Çeşitli siyasi hareket ve partilerin gençlik örgütleri ile emekli askerlerden oluşan grup, ''Halk-ordu elele'', ''Kanımız, canımız sana feda: ordu'', ''İhvanlaşmaya hayır'' ve ''Biz silahlı kuvvetlerin arkasındayız'' şeklinde sloganlar attı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ve hükümetin yönetimden gitmesini talep eden göstericiler, ''Gerekirse yeniden devrim yaparak, mevcut yönetimi iktidardan uzaklaştıracaklarını'' dile getirdi.

Trafiğe kapanan caddede, bazı göstericilerin alana asker şapkalarıyla geldikleri ve ellerinde tank, uçak ve top gibi askeri simgeleri içeren pankartlar taşıdıkları görüldü.

Yönetime yönelttiği eleştirilerle tanınan gazeteci Tevfik Okaşa lehine sloganlar atan göstericiler, alana Mısır'ı simgeleyen 3 piramitten ikisine eski cumhurbaşkanları Cemal Abdunnasır ile Enver Sedat'ın resimlerini yerleştirip, üçüncüye de ''Bekliyoruz'' diye yazdı. Piramitlerin altındaki mevcut Savunma Bakanı Abdülfettah Sisi'nin fotoğrafı ve 'ülkenin yeni lideri' olması gerektiği yönündeki ifadelerin yer aldığı pankart dikkati çekti.

Gösteride, eski cumhurbaşkanlarından Cemal Abdunnasır ve Enver Sedat'ın üniformalı fotoğrafları taşındı.

''Son Cuma'' adı verilen ve hafta boyunca devam eden ''Milyonluk gösteri'' çağrılarına rağmen, gösteriye katılımın az olduğu gözlendi. ''Orduya destek'' adı altında düzenlenen gösteri devam ediyor.