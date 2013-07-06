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Dünya

Mısır'da ordu ile hükümet arasında kritik toplantı

Askeri darbenin ardından gerginliğin tırmandığı Mısır'da, Genelkurmay Başkanı El Sisi ile geçici Cumhurbaşkanı Mansur bir araya geldi

06 Temmuz 2013 19:14

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrildiği Mısır’da kritik saatler yaşanıyor. Başta başkent Kahire olmak üzere ülke genelinde gerginlik devam ederken, Mursi’nin yerine geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilen Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur ile Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El Sisi bir araya geldi.

 

Alınacak önlemler masada

 

Aynı zamanda Savunma Bakanı olan El Sisi’nin Mansur ile yaptığı görüşmeye polis güçlerinden sorumlu İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim’de katıldığı belirtildi. Associated Press haber ajansının verdiği bilgiye göre, Mısırlı yetkililer Ittihadiya Sarayı’nda yapılan görüşme hakkında basına bilgi vermedi. Mansur ile El Sisi arasındaki görüşmede Mursi destekçileri ile karşıtları arasında giderek tırmanan gerginliğin önüne geçilmesi için alınacak önlemler üzerinde tartıştığı düşünülüyor.

 

30 kişi hayatını kaybetti

 

Mısır’da cuma namazı sonrası bir grup, ordu müdahalesiyle görevden alınan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bir süre tutulduğu kışlaya yürüyünce çatışma çıkmıştı. Ölen dört kişiden biri kafasından vurulmuş, Tahrir yakınlarında da Mursi yanlıları ve karşıtları karşı karşıya gelmişti. Ülke genelinde dün meydana gelen çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybederken, en az 500 kişi de yaralandı.


 

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