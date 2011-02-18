Mısır'da, Ordu da Facebook'a üye oldu!

T24 - Mısır'da, Mübarek rejimini devirmek için gençlerin örgütlendiği Facebook'a, 'devrim' sonrası iş başına geçen ordu üye oldu.



Sayfanın Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi tarafından oluşturulduğu belirtildi.



Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinde önemli rol oynayan gençler, 18 gün süren isyan boyunca sosyal paylaşım ağlarını kullandı.



Mübarek'in gitmesi ve yönetime ordunun gelmesini kimileri devrim kimileri darbe olarak nitelendirirken, ordu önemli bir adım attı.



Mısır ordusu, internetteki sosyal paylaşım ağı Facebook'ta kendi sayfasını açtı.



11 Şubat'tan beri Mısır'da dizginleri elinde bulunduran Yüksek Askeri Konsey, sayfasını 'Mısır'ın çocukları ve gençlerine' ithaf etti.



Yapılan açıklamada, sayfanın Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi tarafından oluşturulduğu belirtildi.





ABD'DEN PARA



ABD, Mısır'daki demokratik dönüşüme destek amacıyla bu ülkeye 150 milyon

dolar yardımda bulunacak.





ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI'NA SUÇLAMA



Bu arada, ülkenin eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin, İskenderiye Azizler Kilisesi'nde 2011 yılının ilk günü yaşanan ve 20'den fazla kilise müdaviminin ölümü ile sonuçlanan bombalı saldırıyı planlamakla suçlandığı bildirildi.



Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan bağımsız, muhalif El Mısri El Youm gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, adli yargı kaynakları, Adli'nin hakkındaki yasal prosedür tamamlandıktan sonra yargı araştırmasının yakında başlayacağını kaydettiler.



Aynı kaynaklar, Adli'nin aynı zamanda Mübarek'in istifası ile sonuçlanan gösteriler sırasında polise, protestoculara karşı ateş açma emri verme, kara para aklama, vurgunculuk ve dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kalacağını savundular.



Mısır'daki isyan ateşini Tunus'taki devrim yakmıştı. Ülkenin devrik devlet başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin 2 gündür komada olduğu ileri sürüldü.





'BİN ALİ KOMADA'



İskenderiye Azizler Kilisesi önünde 1 Ocak 2011 sabahı meydana gelen saldırıdan sonra Mısır eski İçişleri Bakanı Habib El Adli, saldırıyı Gazze şeridinde faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı İslam Ordusu adlı bir örgütün yaptığını öne sürmüş, sözkonusu örgüt Adli'nin iddialarını yalanlamıştı.





İKİ ESKİ BAKAN TUTUKLANDI



Öte yandan, Mali suçlara bakan savcılık biriminin açıklamasına göre, eski Turizm Bakanı Zuhair Garana ile eski İskan Bakanı Ahmet el Magrabi kamuya ait paraları zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla tutuklandı.





