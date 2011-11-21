-Mısır'da ölü sayısı yükseliyor KAHİRE (A.A) - 21.11.2011 - Mısır'da muhalifler ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısının 35'e yükseldiği bildirildi. Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Cumartesi gününden beri çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 35'e yükselirken, El Ahram gazetesi, sadece Sağlık Bakanlığına bağlı Zenhum morgunda göstericilere ait 33 ceset bulunduğunu yazdı. El Düstur ve Şerok gazeteleri ise ülke genelinde ölenlerin sayısının 35'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2000'i geçtiğini ileri sürdü.