-Mısır'da ölü sayısı 23'e yükseldi KAHİRE (A.A) - 10.10.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, Hristiyan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 23'e yükseldiği bildirildi. Yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, ölü sayısı 19'dan 23'e yükseldi. Bağımsız Eş Şeruk Gazetesi ise çatışmaların sürdüğünü ve ambulansların hastanelere yaralı taşımaya devam ettiklerini duyurdu. Öte yandan başkent Kahire'nin başta Tahrir Meydanı olmak üzere merkezi yerlerinde uygulanmya başlanan sokağa çıkma yasağı bir saat uzatıldı. -Askeri polis televizyon kanallarını bastı Çatışmalar sırasında askeri polisin El Hurra ve TV 25 kanallarının bürolarına baskın yaptığı bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram Gazetesi'nin haberine göre, Hristiyan göstericiler ile askerlerin çatışmalarının yaşandığı Mass Büro bölgesinde bulunan her iki kanalın ofisleri, askeri polis tarafından basıldı. Askeri polisin baskın yaptığı dakikalarda her iki kanalın da çatışmaları canlı verdiği belirtildi. Mısır'daki bazı bağımsız medya organları ise olayı "saldırganlık" diye nitelendirdi. TV 25 ise haber bülteninde askeri polisin protestocuları arama bahanesi ile ofislerine baskın yaparak camları kırdığını iddia etti.