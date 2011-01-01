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Dünya

MISIR'DA ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI KAHİRE (A.A)

01 Ocak 2011 11:16

-MISIR'DA ÖLÜ SAYISI 21'E ÇIKTI KAHİRE (A.A) - 01.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir Kıpti kilisesinin önünde bombalı aracın infilak etmesi sonucu ölenlerin sayısı 21'e çıktı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ölü sayısının arttığını, 21'e yükseldiğini açıkladı.   Görgü tanıkları, yaklaşık 1000 Kıptinin Yeniyıl ayini için toplandığı kiliseden çıkarken meydana gelen patlamada onlarca kişinin de yaralandığını belirtti. Patlamanın ardından kiliseden çıkan Hristiyanlarla polis arasında çatışma çıktığı, öfkeli Kıptilerin yakınlardaki bir camiye saldırdığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, patlamada 7 kişinin öldüğünü bildirmişti.

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