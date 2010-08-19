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Dünya

MISIR'DA OĞUL MÜBAREK İÇİN KAMPANYA KAHİRE (A.A)

19 Ağustos 2010 17:42

-MISIR'DA OĞUL MÜBAREK İÇİN KAMPANYA KAHİRE (A.A) - 19.08.2010 - Mısır'da, 30 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yerine oğlunun getirilmesine yönelik bir kampanya başlatıldı. Erken genel seçimlere iki ay, cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala başlatılan kampanya çerçevesinde Cemal Mübarek'in resimlerinin bulunduğu tişörtler giyen gençler, cumhurbaşkanlığına adaylığı için Kahire sokaklarında imza topluyor. "Cemal Mübarek: Mısır, yeni bir başlangıç arzuluyor" sloganının kullanıldığı kampanyaya iktidardaki Ulusal Demokrat Partisi'nden milletvekili Abdullah Dakır öncülük ediyor. Bir süreden beri sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile oğlu Cemal Mübarek, bugüne kadar cumhurbaşkanlığı seçiminde olası adaylıklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadılar. Cemal Mübarek'in, babasının yerine geleceği uzun süreden beri konuşuluyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun eski başkanı Muhammed El Baradei de cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamıştı.

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