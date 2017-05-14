Mısır’da neredeyse hiç bozulmamış 17 mumya bulundu

Mısır’ın Minya kentinde, neredeyse hiç bozulmamış 17 mumya ile dolu bir yeraltı mezarlığı keşfedildi. Mumyalarla birlikte, altın bir levha, iki papirüs ile kilden yapılmış birkaç lahit bulundu.

Arkeofili’de yer alan habere göre,Kahire’nin yaklaşık 250 km güneyinde yer alan Minya’da yerin sekiz metre altında bulunan nekropol, kalker ve kil lahitler, hayvan tabutları ve papirüsler içeriyor.

Mezar odası geçen yıl Kahire Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından radar teknolojisi ile tespit edildi.

Kazılardan sorumlu Kahire Üniversitesi arkeoloji dekanı Mohamed Hamza’ya göre, mumyaların tarihi henüz bilinmiyor fakat MÖ 332 yılında Büyük İskender tarafından ülkenin fethini takiben yaklaşık 600 yıllık bir dönemi kapsayan Mısır’ın Greko-Romen dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Kahire Üniversitesi Antik Mısır uzmanı Profesör Salah Al-Kholi, mezar alanında kadın, çocuk ve bebeklerin mumyaları da dahil olmak üzere toplam 32 mumyanın olabileceğini söylüyor.

Eski Eserler Bakanı Khaled al-Enany, “Keşif hala başlangıç aşamasında” diyor.

Tarihi yıl

Mısır, 2011 ayaklanmasından bu yana ülkenin bozulan turizm sektörünü, bir zamanlar ikonik firavun tapınaklarına ve piramitlerine akın eden turistleri tekrar bölgeye çekerek düzelmeyi umuyor.