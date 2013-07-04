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Dünya

Mısır'da Müslüman Kardeşler lideri tutuklandı

Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedii'nin tutuklandığını belirtildi

04 Temmuz 2013 20:44

Mısırlı güvenlik yetkilileri, Müslüman Kardeşler lideri Muhammed Bedii'nin tutuklandığını belirtti. Bedii’nin adı, hakkında yakalama emri çıkan 200’den fazla Müslüman Kardeşler üyesi ve diğer İslamcı grupların liderleri ile aynı listede yer alıyordu.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, yetkililer, Bedii'nin dün gece Mısır’ın Libya sınırı yakınlarındaki Mersa Matruh kentinde tutuklandığını söyledi. Bedii'nin Akdeniz kıyısındaki kentten askeri bir helikopter ile Kahire’ye getirildiği bildirildi.

Bedii’nin bulunduğu evin, Müslüman Kardeşler bağlantılı bir işadamına ait olduğu belirtildi.

Mısır Başsavcılığı’nın Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Başkanı Bedii, yardımcısı Hayrat Şatır ve teşkilat üyelerinin tamamı hakkında "şiddete teşvik etme" suçlamasıyla yakalama emri çıkardığı bildirilmişti.

 

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