Mısır'da Müslüman Kardeşler gerginliği

Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye ve ülkede iktidarı elinde tutan Müslüman Kardeşler’e (İhvan) yönelik bir süredir devam eden isyan hareketi önceki gece yeniden çatışmaya dönüştü.

Muhalif 6 Nisan Hareketi’ne mensup oldukları belirtilen göstericiler, Mursi’nin başkent Kahire’deki evinin etrafında toplanarak, Mursi ve Müslüman Kardeşler Derneği (İhvan) aleyhinde sloganlar atmaya başladı.

Polis evi kuşatan eylemcileri dağıtmaya çalışırken, Müslüman Kardeşler Derneği Genel Merkezi ve iktidardaki Hürriyet ve Adalet Partisi’nin merkez binası çevresinde de eylemciler toplandı.

Mursi yanlıları da bölgeye akın edince iki taraf arasında taşlı sopalı çatışmalar çıktı.

Göstericilerin parti binasına zorla girip, içerideki önemli bazı evrakları ele geçirdikleri de belirtildi.

Polis her iki tarafı göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalıştı. Göstericiler de taş ve sopalarla karşılık verince polis çekilmek zorunda kaldı.

Gösteriler sırasında yaralanların sayısının en az 242 olduğu açıklandı.



'3 bin gözaltı' iddiası



Muhalif kaynaklar, gözaltına alınanların sayısının 3 bini bulduğunu öne sürdü. Ancak polis yetkilileri bu iddiayı yalanladı.

Mursi’nin yetkilerini arttıran bazı kararlar alması sonrası ülkede protestolar başlamıştı.