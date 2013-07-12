Mısır'da Mursi destekçileri ikinci kez 'Cuma Seferberliği' için toplanıyor

Mısır ordusunun yönetime el koymasının ardından görevinden uzaklaştırılan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin destekçileri, "Seferberlik" adı altında düzenlenecek "milyonluk" gösteri için Rabiatul Adeviyye Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, gösteri yapılması için çağrı yapılan meydanlardan Nahda'da dün akşam ezanıyla ailelerini yanlarına alarak eyleme gelen göstericilerin sayılarının arttığı gözlendi. Nahda Meydanı'ndaki gösteri platformundan yapılan açıklamada, cuma hutbesini İslami Meseleler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Salah Sultan'ın vereceği namazdan sonra Mursi'yi destek için Giza kentinden meydana doğru 4 yürüyüş düzenleneceği duyuruldu.

Mursi'nin görevine dönmesi için düzenlenen gösterilere destek veren gruplardan Cemaatu'l İslamiyye'nin sözcüsü Muhammed Hasan, gösteriler için Rabiatul Adeviyye meydanı, Nahda meydanı, Mısır Radyo ve Televizyon Kurumu (Maspero) binası önüyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı önü olmak üzere 4 mekan belirlediklerini söylemişti.

Öte yandan askeri darbe öncesi Mursi aleyhine imza kampanyası başlatan Temerrud Hareketi de ülkede ulusal birliğin vurgulanması için Ramazan ayının ilk cumasında Tahrir meydanında ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde toplu iftarlar yapılması çağrısında bulunmuştu.