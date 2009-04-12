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Kültür-Sanat

Mısır’da mumya bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yapılan kazılarda onlarca mumya bulundu.

12 Nisan 2009 03:00

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yapılan kazılarda onlarca mumya bulundu.

Mısır Antik Tarih Müdürü Zahi Havas, Mısırlı arkeologların oyulmuş bir kaya içindeki 53 mezarda onlarca mumya bulduğunu açıkladı.

Mumyalardan 4'ünün 22. hanedana (MÖ 931-725) ait olduğunu ve bugüne dek bulunan en güzel mumyalar arasında yer aldığını söyleyen Havas, ketene sarılmış mumyaların iyi korunduğunu söyledi.

Diğer mumyaların MÖ 2061-1786'ya ait olduğu kaydedildi. Arkeologlar, bölgede 15 maske, nazarlıklar ve çanak çömleklere de rastladı.

(AA)

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