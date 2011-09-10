Mısır'da muhalifler İsrail Büyükelçiliği'ne saldırdı

T24 - Mısır'da İsrail Büyükelçiği önünde toplanan muhalifler, İsrail bayrağını yaktı, elçilik binasına girerek bazı evrakları tarip etti.







Mısır'ın başkentinde bulunan İsrail Büyükelçiliğine giren protestocular bazı evrakları ele geçirerek tarip etti. Askerler, elçilik önünde toplanan binlerce göstericilericiyi dağıtmak için göz yaşartıcı bomba attı ve havaya ateş açtı. Mısır Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre yaşanan çatışmalarda 240 kişi yaralandı. İsrail Büyükelçiliği önünde protestocular ile askerler arasındaki çatışmalar devam ediyor.



Reuters Haber ajansında yer alan habere göre ise Mısırlı protestocuların İsrail Büyükelçiliğine girmesinin ardından İsrail Büyükelçisi, ailesi ve elçilik çalışanları, yoğun güvenlik önlemleri altından Kahire Havaalanına gitti. Büyükelçisi ve beraberindekiler VİP bölümüne alındığı ve uçuş için beklediği kaydedildi.



Mısır İçişleri Bakanlığının birinci katında da yangın çıktığı bildirildi. Bakanlığa gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştıklar kaydedilirken, yetkililerin yangının çıkış nedenine ilişkin bir açıklama yapmadıkları belirtildi.



Mısırlı protestocuların İsrail Büyükelçiliğine girmesi ile başlayan olayların ardından büyükelçi ve elçilik çalışanlarını tahliye eden Kudüs’ün, bir diplomatının Mısır’da kalmasına karar verdiği bildirildi.



İsrailli bir yetkili, Büyükelçi Yizhak Levenon’un yardımcısı olarak tanımlanan diplomatın, İsrail’in, Kahire’deki gösterilere nasıl bir yanıt vereceğine karar verene kadar Mısır’da kalacağını söyledi.



Bu arada, İsrail radyosu büyükelçi ve elçilik çalışanlarını taşıyan uçağın İsrail’e iniş yaptığını duyurdu.

Yaralı sayısı 400'den fazla



Mısırlı protestocuların İsrail’in Kahire Büyükelçiliğine girmesinin ardından binlerce gösterici ve polis arasında çıkan çatışmalarda 448 kişinin yaralandığı bildirildi.



MENA haber ajansı, 46 polisin de yaralandığını çatışmalarda 17 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.



Bu arada Mısır devlet televizyonu, İçişleri Bakanlığının polis memurlarının iznini iptal ederek, hepsini göreve çağırdığını bildirdi.

"Olaylarda bir kişi kalp krizinden öldü"



Mısırlı protestocuların İsrail Büyükelçiliği’ne girmesi ile başlayan olaylarda bir kişinin kalp krizinden öldüğü bildirildi.



Katar’ın El Cezire televizyonuna göre, 65 yaşındaki bir protestocu elçilik önündeki olaylar sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Elçilik önünde asker ile göstericiler arasında çatışmalar devam ederken, polisin olaylara karıştığı belirlenen toplam 17 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.



Mısır’ın resmi Nil televizyonu, İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın, İsrail elçiliğinde yaşanan olaylarda yabancı güçlerin parmağı olduğuna dair imada bulunduğunu duyurdu.



İsrail ile Mısır arasında 19 Ağustos tarihinde başlayan diplomatik krizden bu yana İsrail’in Kahire Büyükelçisi Yizhak Levenon’un biri tatil olmak üzere üçüncü kez ülkesine döndüğü kadedildi.



Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kemal Amr, Avrupa’ya yaptığı resmi geziyi , İsrail’in Kahire Büyükelçiliği’nde yaşanan olaylardan dolayı yarıda keserek bakanlar kurulu toplantısına katılmak üzere Kahire’ye döndü.



Mısır cumhurbaşkanı adaylarından Arap milliyetçisi Karame Partisi Lideri Hamdin Sabahi, İsrail Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylar sırasında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınadı.



Mısır Liberal Özgürlük Partisi kurucularından Amr Hamzavi ise İsrail elçiliğine yönelik saldırıların sorumsuzca bir davranış olarak niteledi.





İsrail Büyükelçisi Mısır'dan ayrıldı



İsrail’in Mısır büyükelçisinin ülkeden ayrıldığı bildirildi.



Mısır Devlet televizyonu ve El Arabiya uydu kanalı şiddet ve öfke dolu bir günün ardından İsrail Büyükelçisi’nin Mısır’dan ayrıldığı haberini verdi.



Mısır Devlet televizyonu haberinde büyükelçi, ailesi ve büyükelçilik çalışanlarının İsrail’e ait bir uçakla ülkeden ayrıldıklarını belirtti.