-MISIR'DA MUHALİF GRUPLARLA GÖRÜŞME BAŞLADI KAHİRE (A.A) - 06.02.2011 - Mısır'da, en önemli muhalif güç Müslüman Kardeşler'in aralarında bulunduğu muhalif gruplar ile iktidar arasındaki görüşmeler başladı. Resmi Mena ajansının haberine göre, tüm siyasi güçlerin davet edildiği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman tarafından yönlendirilen ulusal diyalog çerçevesindeki müzakerelere Müslüman Kardeşler, liberal Vefd partisi, sol görüşlü Tagammu temsilcileri ve 25 Ocaktaki isyan hareketini başlatan demokrasi yanlısı grupların seçtiği bir komisyon ile bağımsız siyasetçiler ve Necib Seviris gibi işadamları katılıyor. Görüşmelerde laikler, bağımsız hukukçular ile Muhammed El Baradei'nin temsilcileri de yer alıyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'daki diyaloğa Müslüman Kardeşler hareketinin katılmasını desteklediğini bildirdi.