Mısır'da müdahale söylentisine rağmen gösteriler devam ediyor

Mısır'daki darbe karşıtları, müdahale söylentilerine rağmen başkent Kahire ve çeşitli kentlerde büyük gösteriler düzenledi.

Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi'nin, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki gösterilerin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılacağı yönündeki tehditlere meydan okunması çağrısı üzerine Kahire, Giza, İskenderiye ve Kefr el-Battih kentlerinde gösteriler gerçekleştirdi.

Kahire'nin merkezindeki Ramses Meydan'ında bulunan El-Fetih Cami'sinden başlayan yürüyüş 46 günden bu yana darbe karşıtlarının merkezi haline gelen Rabiatul Adeviyye Meydanı'na doğru devam etti. Eylemcilerin Mısır bayrakları ve Mursi posterlerinin yanı sıra üzerinde "barışçıl" yazan büyük bir bayrak taşıdığı görüldü. Kahire'nin merkezindeki Yüksek Mahkeme binası önünde sona eren eylem bir saatten uzun sürdü.

Ordunun yönetime el koyduğu 3 Temmuz'dan bu yana Mursi'nin bilinmeyen bir yerde tutulmasının "hukuksuz" olduğunu ifade eden eylemciler, Başsavcı Hişam Berakat'ın görevden alınmasını istedi.

Giza'daki El-Mühendisin semtindeki Mustafa Mahmud Cami önünden başlayan yürüyüşe ise Ultras grubu da destek verdi. Mursi posterleri ve Mısır bayrakları taşıyan göstericiler sık sık darbe karşıtı sloganlar attı.

Ayrıca Kahire'nin güney batısındaki bir metro istasyonunda da birçok kişi Mursi'nin görevine dönmesi için eylem yaptı.

Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, İskenderiye'nin çeşitli semtlerinde 52 farklı yürüyüş düzenlendiğini duyurdu.

Hareket, yürüyüşlerin, İçişleri Bakanlığının "gösterilere müdahale edileceği" açıklamasına karşı yapıldığını belirtti.

Öte yandan Kefr el-Battih kentinde orduya destek vermek için "şiddete ve teröre hayır" adı altında gösteriler düzenlendi. Gösterilericiler, Mısır'ın içişlerine müdahale edildiğini ileri sürdü.

Mısır'daki yerel ve ulusal basın, dün, güvenlik güçlerine dayandırdığı haberlerinde, pazartesi günü Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki gösterilere müdahale edilmeye başlanacağını ileri sürmüştü.

Rabiatul Adeviyye meydanı 46, Nahda meydanı ise 41 gündür darbe karşıtlarının gösterilerine ev sahipliği yapıyor.