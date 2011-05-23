-MISIR'DA MAZOT ÇATIŞMASI: 16 YARALI KAHİRE (A.A)-22.05.2011 - Mısır'da bir haftadan beri devam eden dizel yakıt krizinden dolayı bazı kentlerdeki petrol istasyonlarında çıkan çatışmalarda 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Mısır'da yayınlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Dimyat, Minye,İsmailiye ve Asyut kentlerinde dizel yakıt alabilmek için kurukta bekleyen kişiler arasında çıkan çatışmalarda 16 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dimyat ve Minye'deki olaylarda ateşli silahların da kullanıldığı belirtildi. Mısır'da dizel yakıt stoklarının tükenmesinden dolayı 1 haftadan beri ülke genelinde mazot ve fuel oil sıkıntısı yaşanıyor. Hükümetin, sorunu çözmek için yurt dışından 320 bin ton dizel yakıt ithal etmesine rağmen, ithal edilen yakıtın petrol istasyonlarına tam dağıtılamaması sonucunda birçok bölgede kriz yaşanmaya devam ediyor.