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Dünya

Mısır'da maske takmak yasaklanıyor

Mısır, gösterilerin aktif grubu Black Blok'u engelleyemeyince maske takmayı ve lastik yakmayı yasaklayan yasa hazırlıyor

03 Şubat 2013 11:44

Mısır'da gösterilerin hedefi olan yönetimin, protestolar sırasında maske takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı öğrenildi. Yasağın hedefinde ise gösterilerin aktif grubu 'Black Blok' var.
 
Mısır Adalet Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Ebu Şuşe, Bakanlığı'nın gösterilerde maske takılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını belirtti.

Ebu Şuşe, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın, güvenlik güçleriyle çatışan ve "Black Block (Kara Blok)" adı altında örgütlenen grubun yüzlerine taktığı maskeye yasak getiren bir kanun tasarısı üzerinde çalıştığını ifade etti.

Yasa tasarısını tamamladıktan sonra meclise sunacaklarını belirten Ebu Şuşe, "Üzerinde çalıştığımız gösteri yasasının 16. maddesinde gösteriler sırasında yüzü maske ya da herhangi bir örtüyle gizlemenin, 14. maddesinde ise lastik, tahta gibi herhangi bir maddeyi ateşe vermenin suç sayılacağı kaydediliyor" dedi.

Mısır'da 25 Ocak devriminin 2. yıl dönümünden bu yana ülke genelinde düzenlenen gösterilerde boy gösteren, siyah maske ve elbise giyen, lastikleri ateşe veren "Black Block" grubunun üyeleri, eylemleri sabote etmekle suçlanıyor.

"Black Block" grubu, Mısır yönetimine tepki olarak Hürriyet ve Adalet Partisi ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı binaları ve bazı kurumları ateşe vermişti.

Bu arada, Mısırlı yetkililer, daha önce bilinmeyen ve meydanlarda terör estiren ''Black Block''un son 8 günde meydanlarda nasıl etkili olmaya başladıklarına dair sorunun cevabını henüz bulabilmiş değil.

Tahrir Meydanı'nda beyaz kefeni sembol yapan göstericilerin yerine neden "siyah maskeli" grupların geldiği konusunda tartışmalar sürerken, Mısır Başsavcısı Talat Abdullah, polis tarafından gözaltına alınan grubun 4 üyesi hakkında tutuklama kararı vermişti.

Abdullah, ayrıca grupların "terörist gibi davrandıklarını" belirterek, polisten "siyah maskeli ve giyimli göstericileri" yakalamalarını istemişti. Şiddeti esas alan "Black Block", adını ve "terör eğilimli" duruşunu 32 yıl önce Almanya'da faaliyet gösteren bir gruptan alıyor.

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