Mısır'da mahsur kalan TIR şoförleri Türkiye'ye dönüyor

SISA Gemi İşletmeciliği'ne bağlı RO-RO gemileriyle Akdeniz'i geçen ve TIRları ile Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan'a mal taşıyan şoförler, geçen ayın başından beri Mısır'ın Said Limanı'nda rehin tutuluyorlardı. Çünkü kendilerini limandan alacak olan gemiler gelmemişti. Gerekçe ise SISA şirketinin 1 milyon 500 bin dolarlık borcuydu. Şoförlerin pasaportlarına da Mısır yönetimi tarafından el konulmuştu.

Paraları bittiği için açlık çektiklerini söyleyen şoförler, resmi makamlardan konuyla ilgilenilmesini istemişlerdi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Şanverdi, Mısır'ın Port Said Limanı'nda mahsur kalan 98 TIR şoförünün Türkiye'ye döneceğini belirtti.

Şanverdi, yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı ve derneklerinin desteğiyle 98 tır şoförünün kurtarıldığını kaydetti. Mısır'ın Pord Said Liman'ından şoförlerin ve araçlarının RO-RO gemisiyle dün Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Şanverdi, “Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkan araçlarımız ve şoförlerimizin, bayramın son günü Hatay'da olmalarını bekliyoruz. Mısır Port Said Limanı'nda günlerdir bekleyişlerini sürdüren Hataylı şoförlerimiz, bayramı aileleriyle geçirecekler.” dedi.

Şanverdi, tır şoförlerinin Ortadoğu'dan ham madde, hurma ve Suriye'ye götürülmek üzere gıda malzemesi taşıdıklarını kaydetti.