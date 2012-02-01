Mısır’da kanlı karşılaşma: 76 ölü

T24

Port Said kentinde oynanan karşılaşmada, El Ahli ve El Masri takımları arasındaki maçın bitiş düdüğüyle birlikte, ev sahibi kulüp taraftarları stadı ateşe verirken, bazı seyirciler de olayları stat dışında askeri yönetim aleyhine gösterilere dönüştürdü.



Yarı resmi El Ahram gazetesi konuk takım El Ahli'nin askeri birlikler tarafından stattan çıkarıldığını belirtti. Bazı kaynaklar, yaralılar arasında her iki takımdan da futbolcuların bulunduğunu belirtti.



Muhalif El Vefd gazetesine göre, stattaki güvenlik kuvvetleri olayları bastırmakta yetersiz kaldı ve olaylar stat dışına yayıldı.



Mısır ordusu, çoğu El Masri takımı taraftarı 76 kişinin öldüğü, binden fazla kişinin de yaralandığı olaylar nedeniyle üç günlük ulusal yas ilan etti.

Meclis toplandı



Olaylar üzerine Mısır meclisi bugün olağanüstü bir görüşme yaptı. Görüşmede İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim ve bölge savcısı Mustafa Süleyman'ın istifası istendi.



Mısır televizyonu önünde toplanan El Ahli futbol takımı taraftarlarıyla çevre sakinleri arasında çatışmalar yaşandığı da gelen haberler arasında.

İntikam korkusu



Yaşanan ölümlerin ardından El Ahli kulübünün taraftar derneği "Ultralar"ın intikam sözü verdiği belirtildi. El Cezire'nin haberine göre, çok sayıda El Ahli taraftarı, başkent Kahire'den olayların yaşandığı Port Said kentine gitti.



El Ahli ve El Masri arasında uzun yıllara dayanan bir rekabet bulunuyor. İki kulup taraftarları arasında geçtiğimiz senelerde de çatışmalar yaşanmıştı.



El Ahli kulübü, Mısır'da geçtiğimiz yılki halk ayaklanması sonucunda devrilen eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e karşı tavrıyla tanınıyor. El Ahli taraftarları halen Mübarek karşıtı gösterilere katılıyor.



Kahire'de ise Zamalek ve İsmailiye takımları arasında oynanacak olan lig maçının Port Said'deki olaylardan sonra iptal edilmesi üzerine taraftarlar, polisle çatıştı.



Bir grup öfkeli taraftarın stadı ateşe verdiği bildirilirken, çıkan olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Müslüman Kardeşler'den açıklama



Mısır'ın en büyük siyasi oluşumlarından Müslüman Kardeşler Örgütü olaylardan polisi ve orduyu sorumlu tuttu.



Müslüman Kardeşler Örgütü'nin resmi sözcüsü Dr. Mahmud Gazlan, “Ülkede ciddi bir güvenlik sorunu var. Maç sonrası yaşanan olaylar, tamamen organize ve planlı eylemlerdir. Mübarek döneminden kalma üst düzey polis yetkilileri ve askerler, devrimi yapan halkı cezalandırıyor” dedi.



Mısır'da sandıktan birinci parti çıkan Müslüman Kardeşler'e bağlı Özgürlük ve Adalet Partisi'nin (ÖAP) başkan yardımcısı İssam El Aryan da konuya ilişkin açıklamasında, olayın bir komplo olduğuna işaret etti. Aryan, “Bu, korkunç bir olay. Asker ve polisten kaynaklanan ciddi bir ihmal söz konusu” diye konuştu.



