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Dünya

Mısır'da kadınlara cinsel taciz ilk kez suç sayıldı

Mısır'da kadınlara cinsel tacizde bulunan erkekler altı aydan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek

06 Haziran 2014 22:30

Mısır’da kadınlara yönelik cinsel taciz suç kapsamına alındı. Ülkede artık kadınlara cinsel tacizde bulunan erkekler altı aydan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Suçun tekrarı halinde ise cezalar iki katına çıkabilecek. Cinsel taciz suçundan hüküm giyenler 5 bin Mısır sterlini (714 ABD doları) para cezasına da çarptırılabilecek. 

Cinsel tacizi suç kapsamında alan kararname perşembe akşamı Geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur tarafından yayınlandı. Söz konusu kararname, Mansur’un görevi pazar günü Abdülfetteh Sisi’ye devretmeden önce yaptığı son icraatlardan biri oldu. 

 

Her 10 kadından 9’u cinsel tacize maruz kaldı 

 

Mısır’da bugüne kadar cinsel tacizi tanımlayan herhangi bir yasa yoktu. Geçen yıl Birleşmiş Milletler tarafından yapılan bir araştırmada ise her 10 Mısırlı kadından dokuzunun geçmişte bir şekilde cinsel tacize maruz kaldığı belirlenmişti.

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