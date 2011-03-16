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Dünya

MISIR'DA İLK PARTİ TELEVİZYONU KURULUYOR  KAHİRE (A.A)

16 Mart 2011 09:50

-MISIR'DA İLK PARTİ TELEVİZYONU KURULUYOR  KAHİRE (A.A) - 16.03.2011 - Mısır'da ilk defa bir siyasi partinin amaçlarını halka anlatmak amacı ile televizyon kuracağı bildirildi.  Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan El Masri El Yovm gazetesinin haberine göre, Liberal Vefd Partisi Genel Başkanı El Seyyid El Bedevi partinin televizyonunun, 25 Mart tarihinden itibaren uydu üzerinden test yayınına başlayacağını açıkladı.  Bedevi, Mısır yasalarının, siyasi partilerin televizyonlarına izin vermediği için kanalın yurt dışında kurulan bir şirket üzerinden faaliyet göstereceğini ifade etti.  Vefd Partisi Lideri Bedevi, gazeteler sayesinde binlerce kişiye ulaşılırken televizyon aracılığı ile milyonlara ulaşmanın mümkün olduğunu kaydederek, parti televizyonunun yayın politikasının temelinin ''ulusal çıkarlar'' olacağını sözlerine ekledi.  Mısır'ın en eski siyasi partisi olan Vefd'in halen günlük 100 bin tirajı olan Vefd isimli bir gazetesi ile gazetenin internet sitesi bulunuyor. Vefd'in Genel Başkanı Seyyid Bedevi ise geçen Ağustos ayında muhalif El Düstur gazetesini satın almıştı. 

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