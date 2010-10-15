-MISIR'DA İKİNCİ FOTOMONTAJ VAKASI MI? KAHİRE (A.A) -15.10.2010 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 14 Eylül tarihinde Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'i kabulünü gösteren fotoğrafın, fotomontaj olabileceği ileri sürüldü. Mısır'da İngilizce ve Arapça yayın yapan "Egypt Daily News" adlı internet sitesi, Mısır'ın yarı resmi gazeteleri El Ahram ve El Ahbar'ın 7 ve 14 Eylül sayılarında yayımlanan fotoğrafları karşılaştırarak, "Yeni bir fotomontaj mı?" başlığıyla okuyucularına yorumsuz olarak sundu. Sitede yer alan fotoğraflara göre, El Ahram ile El Ahbar gazetelerinin yayınladıkları fotoğraflarda, 7 Eylül'de Mübarek'in Lübnan Başbakanı Fuad Senyora ile 14 Eylül tarihinde Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'i kabulünden sonra yayınlanan fotoğraflar birbirinin aynısı. Her iki fotoğrafta da, odada bulunan ağaç, Mübarek'in giydiği elbise ve masa üzerindeki cep telefonu ile oturma pozisyonları aynı fakat Mübarek'in karşısında birinci fotoğrafta Senyora otururken ikinci fotoğrafta Koucner oturuyor. Eylül ayında El Ahram Gazetesi, İsrail-Filistin görüşmeleri sırasında çekilen bir fotoğrafta montaj yaparak, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i ABD Başkanı Barack Obama'nın önünde yürürken göstermişti.