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Dünya

Mısır'da iki tren çarpıştı: En az 36 ölü, 120 yaralı

Bu kaza, Kasım 2013'ten bu yana ülkedeki en ölümcül tren kazası oldu

12 Ağustos 2017 05:24

Mısır'da biri Kahire'den diğer Port Said'den kalkan iki yolcu treninin İskenderiye'de çarpışması sonucu en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 120 kişinin yaralandığı açıklandı.

Mısır'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 120 kişinin yaralandığı açıklandı.

Biri Kahire'den, diğeri Port Said'den kalkan iki tren, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ilkyardım birimi gönderilirken kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Mısır'da ölümcül tren kazaları nadir olsa da görülüyor. Bu kaza, Kasım 2013'ten bu yana ülkedeki en ölümcül tren kazası oldu.

Yetkililer, ilk incelemelere göre kazanın bir trenin bozulması ve arkadan gelen diğer trenin ona çarpması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini duyurdu.

Mısır tarihinin en ölümcül tren kazası ise 2002'de Kahire yakınlarında kalabalık bir trende çıkan yangın sonucu yaşanmış, en az 370 kişi yaşamını yitirmişti.

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