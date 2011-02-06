-MISIR'DA HÜKÜMET İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜ TEMİNATI VERDİ KAHİRE (A.A) - 06.02.2011 - Mısır'da iktidar ile muhalefet gruplarının görüşmesinde, üzerinde mutabakata varılan konulara ilişkin yeni ayrıntılar belli oldu. Anayasada yapılacak değişiklikleri hazırlayacak komite, öncelikle cumhurbaşkanlığı seçimine daha fazla adayın katılımına zemin hazırlayacak, ayrıca cumhurbaşkanının kaç defa seçilebileceğini belirleyen anayasal değişiklik üzerinde çalışacak. Komite bu ve diğer anayasal değişikliklerle ilgili çalışmasını, mart ayının ilk haftasına kadar bitirecek. Resmi haber ajansının haberine göre, öteki anlaşma maddeleri arasında ise Kahire'nin merkezindeki protestolarını sürdüren göstericilere karışılmaması, taciz edilmemesi de yer alıyor. İktidar ayrıca, basın özgürlüğünü kısıtlamamayı, SMS mesajlaşmasını engellememeyi, internete sınırlama getirmemeyi taahhüt etti. Her iki taraf, hükümetin, siyasi mahkumların şikayet ve taleplerini değerlendirecek bir birim açması konusunda da mutabakata vardı. Anlaşmayla 13'üncü gününe giren gösterilerin başından beri gözaltına alınanlar da serbest bırakılacak. Hükümet, adli yetkililer arasından, rüşvetle mücadele için görevlendirme yapacak, yolsuzlukların arkasındakilerin belirlenmesi yönünde çalışmalarda bulunacak. Bir haftadan uzun bir süre önce polisin birdenbire Kahire sokaklarından neden çekildiği ve böylece meydanın yağmacılara ve kundakçılara neden terk edildiğine ilişkin de hükümet, bir soruşturma başlatmayı ve bu kararın arkasındakileri belirleyerek yargıya sevk etmeyi kabul etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın, "Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yetkilerini üstlenmesi" yönünde muhalefetten gelen çağrıyı reddettiği kaydedildi. Bu tutum, Mübarek'in istifa etmesi yönündeki muhalefet talebinin reddedildiği anlamına geliyor.