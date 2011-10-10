-Mısır'da Hristiyanlar ve güvenlik güçleri çatışıyor KAHİRE (A.A) - 09.10.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Hristiyanlar ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. Mısır televizyonları, ülkenin güneyindeki bir kilisenin yıkılmasını protesto etmek için toplanan yüzlerce göstericinin güvenlik güçlerine taş, molotof kokteyli ve şişelerle saldırdığını, çatışmalar sırasında çok sayıda aracın ateşe verildiğini ve tahrip edildiğini duyuruyor. Olaylar sırasında onlarca kişinin yaralandığı, çatışmaların kentin caddelerine yayıldığı ve Tahrir Meydanı'na da sıçradığı bildiriliyor. Bugün akşam saatlerinde Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde ruhsatsız bir ibadethanenin valilik tarafından yıkılmasını protesto eden 4 bin kadar Hristiyan Kıpti, Enformasyon Bakanlığı'nın ve Mısır Televizyonu binasının bulunduğu bölgede protesto gösterilerine başlamıştı.