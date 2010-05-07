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Dünya

Mısır'da haşhaş krizi

Mısır’da martta düzenlenen bir operasyonla ülkeye yasadışı yollardan sokulmaya çalışılan 7.5 ton haşhaşın ele geçirilmesi büyük bir toplumsal sorunu beraberinde

07 Mayıs 2010 03:00

T24-  Dünyada haşhaş kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden biri olan Mısır’da, operasyonun ardından haşhaş “karaborsaya” düşerken fiyatı ikiye katlandı. Ülkede, bu uyuşturucunun kullanımı yasak olmasına rağmen sosyo-ekonomik statü fark etmeksizin çoğu Mısırlı için ‘haşhaş içmek’ vazgeçilmez bir zevk olarak görülüyor.


Sigara kâğıtlarına sarılarak içilen haşhaşın 150 gramlık paketi operasyon öncesinde 450 TL’ye satılıyordu. Eski bir polis yetkilisi, sıkıntıyı “Piyasaya haşhaş arzının olmaması edeniyle, insanlar çıldırma noktasına geldi. Mısırlılar, haşhaş içmeden işlerine konsantre olamıyor” sözleriyle açıkladı. (Milliyet)

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