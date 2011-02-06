Mısır'da halk bankalara hücum etti

T24 - Mısır'da hayatı normale döndürmek için hükümet kamu çalışanlarını işlerini başında döndürmeye çalışırken, günler sonra ilk kez kapılarını açan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu.



Mısır'daki olayların 13'üncü gününde, Kahire'de protestoların merkezi durumundaki Tahrir meydanında eylemler sürmesine rağmen şehrin diğer bölgelerinde hayatın normale döndüğü gözleniyor.



Hükümetin kamuda çalışan memur ve işçilere bugün iş başı yapmaları çağrısında bulunmasının ardından, kamu kesiminde çalışanlar sabah saatlerinden itibaren görevlerine başladı. Polisin bazı bölgelerde görev başı yapmasıyla birlikte özel döviz büroları, benzin istasyonları ve bazı bankalar da yavaş yavaş faaliyet göstermeye başladı.



Bankaların açılmasıyla, para çekme otomatlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, günlerdir bekleyen müşterilerin yarattığı karmaşayı engellemek için sıra listeleri oluşturuldu.



Listeyi oluşturma görevi üstlenen gönüllülerden Metwali Sha'ban, "Burada bir düzen oluşturmamız gerekiyor. İnsanlar para çekmek için sabırsızlanıyor. Neredeyse iki hafta oldu ve yaşam hala durma noktasında" değerlendirmesini yaptı.



Mısır poundu düştü



Mısır poundu, bankaların hafta boyunca kapalı kaldıktan sonra el değiştirdiği ilk işlem gününde ABD doları karşısında değer kaybetti. İki para birimi arasındaki parite 5.85 seviyesinden, 5.90'a çıkarken değer kaybının birçok insanın beklediğinin aksine sınırlı olduğu yorumu yapılıyor.



Reuters'a konuşan bir işlemci, "Pound genel beklentiye paralel olarak düşük başladı ancak bu çoğu kimsenin beklediğinden daha sınırlı oldu" dedi.



Piyasalar açılmadan önce Cumartesi gecesi açıklamalarda bulunan Mısır Merkez Bankası Başkanı Farouk el-Okdah, piyasaların çok fazla sarsılmayacağına olan güveninin tam olduğunu belirtmişti.



El-Okdah ellerinde, iki hafta içinde 8 milyar doları bulabilecek olan sermaye çıkışıyla baş etmeye yetecek kadar rezerv bulunduğunu kaydederek, ülkenin bundan daha büyük para çıkışlarının üstesinden gelmeyi başardığını belirtti. Hisse senetleri piyasaları ise belirsizliğin tam olarak ortadan kalkmadığı gerekçesiyle kapalı tutulmaya devam ediyor.



Büyüme yavaşlayacak

Olayların başından beri birçok alışveriş mağazası ve bankalar kapalı tutulurken, Mısır halkı temel gıda temin etme ve saklama tarafında zorluklar yaşıyordu. Bu dönemde fiyatlar yükselirken, yüzde 6 olan ekonomik büyümenin de sekteye uğraması bekleniyor.



Bununla birlikte Mısır'ın protestolar nedeniyle kumsallarını ve tarihi güzelliklerini görmeyi planlayan yaklaşık 1 milyon turist ziyaretinden olduğu da belirtiliyor.



Diğer taraftan, ekonomik hayatın yeniden normale dönmesi ve yönetimin reform hareketi için verdiği ödünlerin, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e karşı başlatılan muhalefetin gücünü azaltabileceği tahmini de yapılıyor.