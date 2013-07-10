Mısır'da gözaltına alınan dört gazeteci serbest bırakıldı

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Mısır Dışişlerine çağırıldı. 'Türk devlet adamlarının açıklamaları nedeniyle' çağrıldığı belirtildi. Bu sırada Mısır'da gözaltına alınan gözaltına alınan dört Türk gazetecinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Dışilerinden çıkan Hüseyin Avni Botsalı, Hürriyet gazetesinden Muammer Elveren'e konuştu:



"Türk devlet ricalinin Mısır'daki gelişmelere ilişkin beyan ve açıklamalarını tarafsız ve bütün Mısırlıları kucaklar bir mahiyette arz etmeleri temennisinde bulundular. Yani Türk devlet ricalinin Mısırlılar arasındaki sorunlarda taraf tutmadan bütün Mısır'ı kucaklayan müşfik, hoşgörülü ve samimi yaklaşımlarını arz ve temenni ettiklerini beyan ettiler."

Dört gazeteci serbest

Mısır’da gün içinde gözaltına alınan dört Türk gazeteci ise Türk Büyükelçiliği'nin girişimleriyle akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Kahire'de bugün Star TV muhabiri Uslu ve kameraman Karakaş'ın yanı sıra A Haber muhabiri Fatih Er ile kameraman Tufan Güzelgün kentte çekim yaparken Mısır güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gazetecilerden Uslu ve Karakaş TSİ 19.00, Er ve Güzelgün ise TSİ 21.00 sularında serbest bırakıldı.

Akreditasyon sorunu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı, Uslu ve Karakaş'ın serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Mısır’daki olayları takip etmek üzere Kahire’de görev yaparken gözaltına alınan Star muhabiri Murat Uslu ve kameraman Zafer Karakaş ile A Haber muhabiri Fatih Er ile kameraman Tufan Güzelgün Mısır Basın Yayın Kurumu’na akredite olmadıkları gerekçesiyle askerler tarafından gözaltına alındı. Gazetecilerimiz için yapılabilecek tüm girişimleri yaptık. Gözaltındaki gazetecilerimiz için Mısır makamlarına güvence verdik. Uslu ve Karakaş serbest bırakıldı. Er ile Güzelgün için de uğraşıyoruz."

Görev süresi 30 Haziran’da bittiği halde olaylar nedeniyle bir süre daha Kahire’deki görevine devam etmesi istenen Büyükelçi Botsalı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Mısır Enformasyon Dışişleri ve Enformasyon servisleriyle temas halindeyiz. Konsolosluk görevlilerimizde gerekli tüm girişimleri yapıyorlar. Gazetecilerimizi serbest bıraktırmak için uğraşıyoruz. İkisi serbest bırakıldı, diğer ikisi için uğraşıyoruz. Mısır makamları ellerinden gelen yardımı yapmayı vadettiler. Gazetecilerimiz akreditasyon işlemlerini tamamlamadan gelir gelmez çalışmaya başlamışlar. Yani akreditasyonlarını beklemeden göreve gitmişler. Kameramanlar zaten bugün gelmiş ve doğrudan sahaya inmişler. Sıkıntı da burada zaten. Böyle hassas dönemlerde akreditasyon almadan gazetecilerin izinsiz çalışması sıkıntı yaratıyor. Büyükelçilik olarak Mısır Enformasyon makamlarına güvence verdik. Gazeteci olduklarını ve bu konuda her türlü sorumluluğu alacağımızı bildirdik. Onlar da ellerinden gelen yardımı yapacaklarını söylediler.”



Davutoğlu: Nerede olduklarını tespit etmeye çalışıyoruz

Mısır'daki olayları takip etmek üzere Kahire'de bulunan basın mensuplarından dördünün akreditasyon eksikliği ya da kimlik belgesiyle ilgili sorunlar gerekçe gösterilerek bugün gözaltına alındığını anımsatan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise şu açıklamada bulunmuştu:

"Olayı duyduğumuz andan itibaren büyükelçiliğimize talimat göndermiştik. Yakından takip ettik. Büyükelçimiz de bizzat ilgilendi. Dışişleri Bakanlığı'na gerekli girişimlerde bulunuldu. Güzel bir haber, Star TV'den Murat Muhlis Uslu ve Zafer Karakaş serbest bırakıldılar, bir müddet önce gelen haberle. Fatih Er ve Tufan Güzelgün için çalışmalar devam ediyor. Nerede olduklarını tespit etmeye çalışıyoruz. İnşallah onlar da en kısa zamanda serbest bırakılırlar. Zor şartlarda görev yürütülüyor tabii Mısır gibi durumlarda. Bu tür gelişmeler olduğunda biz her türlü imkanımızla seferber olup meselenin çözümüne gayret sarf ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda diğer iki kardeşimiz, basın mensubu da serbest bırakılır."