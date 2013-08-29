Mısır'da gösteriler tekrar başlayacak

Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi 30 Ağustos Cuma günü "Halk devrimini geri kazanıyor" ismini verdiği darbe karşıtı gösterilerde, Mısırlılara sokaklara inme ve sivil itaatsizlik eylemi çağrısı yaptı.

Mısır'da başını Müslüman Kardeşlerin çektiği ve çeşitli siyasi partilerin bir araya gelmesiyle oluşan Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, halkı korkunun zincirlerini kırarak meydanları doldurup kendi iradesini, dünyayı şaşkına çeviren 25 Ocak devriminde gösterdiğinde özgürlüğün tadını aldı. 25 Ocak devriminin getirdiklerini geri kazanmak için, İttifak tüm Mısırlıları 30 Ağustos'ta barışçıl gösteriler düzenlemek için meydanlara akın etmeye çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

İttifak, "Halk devrimini geri kazanıyor"ismini verdiği Cuma gösterileri açıklamasında, 30 Ağustos tarihi itibariyle "darbecileri darbenin sonunu getirmeye zorlamak ve devrimin tüm amaçlarının başarılması için" sivil itaatsizlik eylemi çağrısında bulundu.

Mısır'ın 30 yıllık Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 25 Ocak 2011'de Arap Baharı diye isimlendirilen süreç sonrasında devrilmiş, ülkede yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapılan seçimlerde Müslüman Kardeşler teşkilatının siyasi kolundan Muhammed Mursi ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı ünvanını almıştı. Fakat çıkartılan yasalar ve hızlı kadrolaşma, halkın bir kesiminin Mursi iktidarına karşı sokaklara dökülmesine sebep olmuş, 1 ay süren gösterilerin sonunda ordu darbe yapmıştı.

Öte yandan, Müslüman Kardeşler (İhvan) teşkilatının siyasi kanadı Hürriyet ve Adalet Partisi Başkan Yardımcısı İsam el-Aryan, El-Cezire televizyonunda yayınlanan video görüntüsünde, "25 Ocak Devrimini geri kazanmak için" Mısırlıları sokaklara inerek Cuma gösterilerine katılma çağrısında, "Daha iyi şartlarda yaşamak, özgürlük, sosyal adalet ve insan onuru için gerçekleştirdiğimiz şanlı devrimi amacına ulaştırabileceğimizi dünyaya ispatlamak için barışçıl mücadeleyi sürdüreceğimiz gün Cuma'dır" dedi.

Mısır güvenlik güçleri, Aryan ve henüz gözaltında olmayan Müslüman Kardeşler teşkilatı yöneticilerini "şiddete teşvik" suçlamalarıyla gözaltına almak için arıyor. Aynı siyasi kanattan gelmelerine rağmen 3 Temmuz tarihinde askeri darbeyle görevden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ismini zikretmeyen Aryan, "Faşist ve kanlı askeri darbe, insanların Ocak devriminin amacına ulaşması için ortaya koyduğu emekleri ziyan etmiştir" diye konuştu.

Ünlü vaizden Sisi'ye tövbe etme çağrısı

Mısır'ın önde gelen Selefi vaizlerinden Muhammed Abdulmaksut, aynı televizyonda yayınlanan video mesajında, Mısırlıları "köleliği sonlandırmakiçin için" Cuma gösterilerine çıkmaya ve askeri darbeyi gerçekleştiren Savunma Bakanı Abdulfettah Sisi'yi, "akıttığı masumların kanı için tövbe etmeye" çağırdı.

Abdulmaksut, Cuma günü planlanan gösterilere katılımın 3 Temmuz'daki askeri darbenin sonunu getireceğini belirterek, "Onur ve özgürlüğümüzü savunmak için ayağa kalkmalıyız. Çünkü köle hayatında değer diye birşey yok. Barışçıl gösterilere devam etmekten başka seçeneğimiz yok, silahlara sarılmak bizi ancak karanlık bir tünele götürür" diye konuştu.