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Dünya

Mısır'da gergin saatler

Sina Yarımadası'nda 5 askeri noktaya saldırı düzenlenirken, Mursi yandaşları da Savunma Bakanlığı önünde eyleme başladı

13 Temmuz 2013 08:49

Mısır'ın Refah kenti, Sina Yarımadası ve Şeyh Züveyd bölgelerindeki 5 askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

 

Gazze sınırındaki Refah kentindeki bir askeri kontrol noktası ile Sina Yarımadası'ndaki Ariş Havaalanı yakınındaki 3 kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Şeyh Züveyd bölgesinde de orduya ait devriye aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılarda ölü ya da yaralı bulunmuyor.

 

Bölgede orduya bağlı helikopterler, yoğun uçuş gerçekleştiriyor. 

Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından Sina Yarımadası'nda asker noktalarına yönelik saldırılar başlamıştı.

 
Mursi taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde gösteri yapıyor. Ordu, bakanlık etrafında tanklarla barikat kurdu

 

Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından görevinden uzaklaştırılmasını protesto eden binlerce halk, Rabiatul Adaviyye ve Ramses meydanlarından hareket ederek, Mısır Savunma Bakanlığı önüne ulaştı. 

 

Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El Sisi aleyhine slogan atan Mursi taraftarları, Mursi'nin görevine iade edilmesini istiyor. Binlerce kişinin geldiği Savunma Bakanlığının etrafında, tanklarla barikat oluşturuldu.

 

El İttihadiye Sarayı denilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki oturma eylemleri de devam ediyor. 

 

Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanında toplanan Mursi taraftarlarının gösterileri devam ediyor.

 

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