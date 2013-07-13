Mısır'da gergin saatler

Mısır'ın Refah kenti, Sina Yarımadası ve Şeyh Züveyd bölgelerindeki 5 askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Gazze sınırındaki Refah kentindeki bir askeri kontrol noktası ile Sina Yarımadası'ndaki Ariş Havaalanı yakınındaki 3 kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Şeyh Züveyd bölgesinde de orduya ait devriye aracına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırılarda ölü ya da yaralı bulunmuyor.

Bölgede orduya bağlı helikopterler, yoğun uçuş gerçekleştiriyor.

Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından Sina Yarımadası'nda asker noktalarına yönelik saldırılar başlamıştı.

Mursi taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde gösteri yapıyor. Ordu, bakanlık etrafında tanklarla barikat kurdu