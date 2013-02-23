Mısır'da genel seçimler 27 Nisan'da

Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi, yaptığı yazılı açıklamada, 4 aşamada gerçekleştirilecek parlamento seçimleri için halkı seçim sandıklarına davet etti.

Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin açıklamasında, 4 aşamada gerçekleşecek parlamento seçimlerinin ilk aşamasında yurtdışındaki Mısırlıların, diğer 3 aşamada ise ülke içindeki vatandaşların oy kullanacağı belirtildi.

Öte yandan, Şura Meclisi Başkanı Ahmed Fehmi'nin, Meclis'in seçim kanununda yapılan düzenlemeleri onaylamasının ardından kanunu Mursi'ye sunduğu bildirildi.

Seçim Kanunu'nda yapılan düzenlemeler, nüfus yoğunluğuna göre seçim dairelerinin bölünmesi ve Meclis'teki sandalye sayısının 498'den 546'ya yükselmesini öngörüyor.



Ekonomik kriz ve protesto gösterileri



Mısır'da gündemi haftalardır iktidardaki Müslüman Kardeşler ve Devlet Başkanı Mursi aleyhine düzenlenen protesto gösterileri belirliyor.

Göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar pek çok kişi can verdi.

Mursi yönetimi, ekonomik krizi aşmayı da henüz başaramadı.



Deutsche Welle Türkçe