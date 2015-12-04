Mısır'da gece kulübüne saldırı; 16 ölü

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısındaki Acuze bölgesinde bir gece kulübüne yapılan molotofkokteyli saldırıda 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, gece kulübü çalışanları ile bir grup genç arasında gerginlik yaşandığı ve iki gencin gece kulübüne molotofkokteyli ile saldırması sonucu çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada ayrıca saldırganların eşgalinin belirlendiği ancak henüz ele geçirilmedikleri de ifade edildi.

Kahire'nin Acuze bölgesindeki Harem Caddesinde yüzlerce gece kulübü ve eğlence merkezi bulunuyor. Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle bölgede eğlence merkezleri sabaha kadar açık tutuluyor.