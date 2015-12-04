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Dünya

Mısır'da gece kulübüne saldırı; 16 ölü

Mısır İçişleri Bakanlığı, gece kulübü çalışanlarıyla gerginlik yaşayan bir grubun molotoflu saldırısı sonucu çıkan yangında 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu

04 Aralık 2015 22:26

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısındaki Acuze bölgesinde bir gece kulübüne yapılan molotofkokteyli saldırıda 16 kişinin öldüğü bildirildi. 

Mısır İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, gece kulübü çalışanları ile bir grup genç arasında gerginlik yaşandığı ve iki gencin gece kulübüne molotofkokteyli ile saldırması sonucu çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada ayrıca saldırganların eşgalinin belirlendiği ancak henüz ele geçirilmedikleri de ifade edildi.

Kahire'nin Acuze bölgesindeki Harem Caddesinde yüzlerce gece kulübü ve eğlence merkezi bulunuyor. Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle bölgede eğlence merkezleri sabaha kadar açık tutuluyor.

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