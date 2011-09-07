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Dünya

Mısır'da futbol maçında olay çıktı: 150 yaralı  KAHİRE (A.A)

07 Eylül 2011 07:04

-Mısır'da futbol maçında olay çıktı: 150 yaralı  KAHİRE (A.A)- 07.09.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, El Ahli ile Kima Asvan takımları arasında oynanan ''Mısır Kupası'' maçının bitimine kısa süre kala El Ahli taraftarlarının, halen yargılanan eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile eski içişleri bakanı Habib El Adli aleyhine sloganlar atarak, polisin stadyumu terk etmesini istemesi üzerine çıkan olaylarda 45'i polis, 150 kişinin yaralandığı bildirildi.  Mısır'dan yayın yapan özel ''Mehver'' kanalının haberine göre, El Ahli ile Kima Asvan takımları arasında Kahire Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın sona ermesine dakikalar kala El Ahli taraftarları, meşaleler yakarak polisin stadyumu terk etmesini istedi. Bu sırada çıkış tünellerine yönelen bazı taraftarların polis tarafından coplanması da olayların çıkmasına neden oldu.  Halk ayaklanması sonucunda istifa etmek zorunda kalan eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve eski içişleri bakanı Habib El Adli aleyhine sloganlar atan El Ahli takımının taraftarları, polisle çatıştı. Olaylarda yaralanan 45'i polis 150 kişi, Kahire'deki çeşitli hastanelerde  tedavi altına alındı.  Bağımsız El Masri El Yovm Gazetesi de internet sitesinden, olaylar esnasında stadyum çevresinde bulunan polise ait 14 araç ile iki motosikletin tahrip edildiğini, iki sivil aracın da holiganlar tarafından yakıldığını duyurdu.  Kahire Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise olaylara karıştığı belirlenen 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  Mısır Futbol Federasyonu Üyesi Mecdi Abdülgani de resmi Nil televizyonuna yaptığı açıklamada, olaylarla ilgili soruşturma başlatacaklarını, futbolda hiçbir zaman şiddete yer bulunmadığını kaydetti.  Abdülgani, El Ahli taraftarlarını da eleştirerek, ''Futbol seyircisinin politika ile eski bakan ile işi olmamalı, futbol taraftarı futbola konsantre olmalıdır'' dedi.

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